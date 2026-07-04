Во Владимирской области ожидаются сильные дожди с грозами

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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение 4 и 5 июля в регионе ожидаются грозы с дождем, местами сильным, а также град и усиление ветра с порывами до 15-18 метров в секунду.

Владимирский гидрометцентр отметил, что в ночь на 5 июля температура воздуха составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, днем разогреется до отметок между +18 и +23 градусами, на востоке Владимирской области ожидается до +28 градусов.

В течение суток будут идти кратковременные дожди, местами ливни и гроза. Ветер будет дуть с востока с переходом на западный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами от 15 до 17 метров в секунду.

В филиале «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» отметили, что к приходу непогоды подготовили 58 бригад в составе 194 энергетиков на 98 машинах. В случае необходимости они готовы устранять неполадки.

Жителям и гостям региона следует быть внимательнее и осторожнее. В случае чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».