Во Владимире в течение июня появилось на свет 238 детей

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Как сообщает отдел ЗАГС администрации города Владимира, за июнь текущего года сотрудники учреждения составили 238 записей актов о рождении детей, среди которых оказался 12 мальчик и 115 девочек причем в трех случаях родились двойняшки.

Самыми популярными мужскими именами в июне оказались Арсений, Матвей, Михаил и Роман, а среди девочек Ксения, ария, Мирослава и Полина.

Что касается редких имен, то среди мальчиков таковыми оказались Виктор, Глеб, Игорь и Святослав. Девочек реже всего родители называли Алевтиной, Анфисой, Евдокией и Ясминой.