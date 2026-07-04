Во Владимирской области сократилось количество сообщений о беспилотниках

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Как сообщает Министерство региональной безопасности Владимирской области, на минувшей неделе в службу «112» региона поступило 14535 звонков, что почти на 2 процента меньше, чем неделей ранее.

При этом отмечается, что число обращений в ФСБ по сравнению с позапрошлой неделей сократилось на 20,4 процента и составило 402, по системе «ЭРА-ГЛОНАСС» поступил 21 сигнал, что также на 16 процентов меньше.

Реже стали сообщать о беспилотных летательных аппаратах — таких звонков поступило 419, что на 20,3 процента менее, чем на позапрошлой неделе. Кроме того, поступило восемь ложных звонков о минировании тех или иных объектов, что ниже прежнего показателя на 38,5 процента.

А вот чисто хулиганских звонков стало больше на 9,9 процента. Всего таковых принято 211. Немного увеличилось и количество обращений по линии ЖКХ — таковых диспетчеры приняли 179, что на 0,6 процента больше, чем на позапрошлой неделе.