Во Владимире введены абонементы на платные парковки в центре города

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На официальном сайте горадминистрации Владимира опубликовано постановление градоначальника Сергея Волкова от 3 июля 2026 года №1673. Как следует из документа, власти областного центра устанавливают плату за абонемент на пользование рядом платных парковок, расположенных на улицах Ильича, Княгининской, 1-й Никольской, 2-й Никольской, Никитской и Девической.

Стоимость абонемента составляет 7200 рублей в месяц. Таким образом, речь идет о тех самых платных парковочных местах, которые были организованы в течение последних нескольких лет в качестве эксперимента.

Пока не уточняется, куда именно водителям следует обращаться за приобретением абонементов, и с какого конкретно месяца они начнут действовать.