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НовостиОбщество4 июля 2026 6:27

Во Владимире прокуратура добилась ремонта на федеральной трассе М-7

В границах областного центра дорога имела многочисленные повреждения
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира совместно с сотрудниками отдела Госавтоинспекции областного центра провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Особое внимание проверяющие уделили состоянию федеральной трассы М-7 «Волга» на территории Владимира, через который проходит Южный обход. В ходе мероприятий установлено, что трасса имеет многочисленные выбоины, проломы, колеи, занижения уровня обочины относительно проезжей части, а кое-где наблюдались разбитые межосевые отбойники и сломанные дорожные знаки.

Так как трассу сейчас обслуживает компания ООО «ВладСК», ей было внесено прокурорское представление, после рассмотрения которого на федеральной трассе М-7 во Владимире был проведен ремонт дорожного полотна и других дорожных объектов.