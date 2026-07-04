Во Владимире прокуратура добилась ремонта на федеральной трассе М-7

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира совместно с сотрудниками отдела Госавтоинспекции областного центра провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Особое внимание проверяющие уделили состоянию федеральной трассы М-7 «Волга» на территории Владимира, через который проходит Южный обход. В ходе мероприятий установлено, что трасса имеет многочисленные выбоины, проломы, колеи, занижения уровня обочины относительно проезжей части, а кое-где наблюдались разбитые межосевые отбойники и сломанные дорожные знаки.

Так как трассу сейчас обслуживает компания ООО «ВладСК», ей было внесено прокурорское представление, после рассмотрения которого на федеральной трассе М-7 во Владимире был проведен ремонт дорожного полотна и других дорожных объектов.