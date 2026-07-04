Во Владимирской области во время ракетной опасности сбиты беспилотники

. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, с восьми часов вечера 3 июля до семи часов утра 4 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны, в том числе над Владимирской областью.

Стоит отметить, что 4 июля ровно в 2.02 Министерство региональной безопасности Владимирской области через канал экстренного оповещения уведомило о ракетной опасности. В 4.16 был дан отбой ракетной опасности, а в 7.23 был дан отбой беспилотной опасности.

Других официальных данных от властей не поступало.