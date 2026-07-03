С 6 июля во Владимире полностью перекроют Вокзальный спуск

схема со страницы администрации Владимира

С 6 июля во Владимире вводится временное ограничение движения всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Вокзальный спуск, сообщает администрация города. Это связано с проведением работ по благоустройству Вокзальной площади.

Въезд на Вокзальную площадь со стороны улиц Карла Маркса и Железнодорожной будет временно закрыт.

Движение муниципальных автобусов и троллейбусов будет осуществляться без изменений. Для междугородних автобусных маршрутов предусмотрена временная схема: въезд и выезд с территории автовокзала будет по улице Вокзальной с разворотом на разворотной площадке вокзала.