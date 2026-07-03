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Владимирский фестиваль "Китоврас" включен в лонг-лист конкурса «Ревизор-2026» . Этот конкурс часто называют «книжным Оскаром». Главные задачи конкурса – находить и поощрять успешные проекты издательств, книжных магазинов, библиотек, инициативы по продвижению чтения.

В этом году "Китоврас" пройдет с 14 по 16 августа. Его хедлайнерами станут известные российские писатели Александра Маринина, Андрей Рубанов, Эдуард Веркин, Юрий Поляков, музыкальный педагог, критик Артем Варгафтик, поэтесса, журналистка, военный корреспондент Анна Долгарева и другие. На фестивале состоятся встречи с владимирскими литературными объединениями. На главной сцене пройдут показы театральных постановок: «Солдат и шут» (Театральный дуэт Зубаревых), «Слово. Звук. Весна» (ТТ «Завод»), «Петр I» (Театр сторителлинга), а также выступление хора Спасо-Евфимиева монастыря.

Проголосовать за фестиваль можно до 2 августа на сайте. На данный момент он получил более 4 тысяч голосов.