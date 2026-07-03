4 и 5 июля во Владимире прогнозируют сильный дождь и грозу

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жара во Владимире надолго не задержалась. Уже в эти выходные, 4 и 5 июля, в областной центр придет похолодание. Столбик термометра опустится до +17, +20 градусов.

Кроме того, региональное управление МЧС предупреждает о грозе и сильном дожде. В отдельных районах области ожидается град. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

Такая погода повышает риски происшествий, связанных с обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций, падением деревьев, ДТП.

Жителей просят быть осторожными во время прохождения грозового фронта! По возможности не выходите на улицу, не оставляйте транспортные средства под деревьями!