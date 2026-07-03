Во Владимирской области 15 преступников лишились российского гражданства

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Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает, что в 33 регионе сотрудники полиции лишили российского гражданства 15 человек, осужденных за особо тяжкие преступления.

Тут стоит уточнить, что это общероссийская практика, что была утверждена федеральным законом от 28 апреля 2023 года «О гражданстве Российской Федерации». В соответствии с ним, сотрудники полиции изымают паспорта у осужденных по месту отбывания срока. Владимирские полицейские лишали гражданства тех, кто сидит в нашем регионе. Полицейские сначала знакомят их с принятым решением, после чего паспорта признаются недействительными и изымаются.

Все 15 человек уже сняты с регистрационного учета. Кстати, с 2023 года, когда закон начал действовать, во Владимирской области было вынесено более 70 решений по лишению российского гражданства. Так что статистика за 2026 год показывает, что преступников с особо тяжкими преступлениями стало больше, да и активность работы полицейских усилилась.