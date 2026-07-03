Во Владимире у Богородице-Рождественского монастыря появится светофор

. Фото: Виктория СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Владимира станет на один светофор больше. Его установят у Богородице-Рождественского монастыря.

Как пояснили в администрации города, этот участок хоть и не является аварийным, но именно здесь часто перебегают дорогу владимирцы, которые хотят попасть в планетарий, музей, монастырь или учебное заведение.

Светофор будет оснащен кнопкой, как и на остановке Соборная площадь, а значит проблем с движением автомобилей здесь возникнуть не должно. Окончательно он заработает примерно через две недели.