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НовостиОбщество3 июля 2026 12:07

Во Владимире у Богородице-Рождественского монастыря появится светофор

На этом участке проезжую часть часто перебегают люди
Виктория СУХОВА
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Фото: Виктория СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Владимира станет на один светофор больше. Его установят у Богородице-Рождественского монастыря.

Как пояснили в администрации города, этот участок хоть и не является аварийным, но именно здесь часто перебегают дорогу владимирцы, которые хотят попасть в планетарий, музей, монастырь или учебное заведение.

Светофор будет оснащен кнопкой, как и на остановке Соборная площадь, а значит проблем с движением автомобилей здесь возникнуть не должно. Окончательно он заработает примерно через две недели.