Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2026 11:03

В Муроме на пожаре погиб человек

Во Владимирской области при пожаре в квартире на 4-м этаже пострадал 1 человек и спасено еще трое
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области сообщило о пожаре в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома в округе Муром.

Пожар произошел 3 июля в районе двух часов ночи. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 2.20. Очевидцы сообщали, что горит квартира в доме №19 по улице Заводская. Дежурный смены ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области передал сигнал пожарным, и те выехали на место возгорания.

Прибывшие первые подразделения увидели, что из окна на четвертом этаже идет дым. Пожарные бросились в квартиру. Они сумели спасти трех человек, в том числе одного ребенка. При этом пострадал на пожаре один человек. Еще один погиб. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

В МЧС уточнили, что в ликвидации пожара принимали участие 5 единиц техники и 17 человек личного состава.