Во Владимире на пожаре в жилом доме пострадали мужчина и 13-летний мальчик

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 2 июля в 20.27 диспетчеры пожарной охраны приняли тревожный сигнал из микрорайона Коммунар, где в доме №23 по Судогодскому шоссе произошел пожар в одной из квартир.

На место выехали 12 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. По прибытию было установлено, что пожар происходит на кухне. Из дома были спасены девять человек, которых вывели на свежий воздух при помощи спасательных устройств. Среди них оказалось четыре ребенка. Еще 20 человек, включая 10 детей, эвакуировались из дома самостоятельно.

К сожалению, на пожаре пострадали два человека — 64-летний мужчина получил ожоги рук и был доставлен в Больницу скорой помощи. Вторым пострадавшим оказался 13-летний мальчик, который отравился угарным газом. Бригада «скорой помощи» увезла его в Областную детскую клиническую больницу.

Пожар локализовали и потушили на площади 12 квадратных метров. В качестве предварительной версии произошедшее случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования.