4 школы Владимирской области получат гранты на реализацию родительских инициатив

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Всероссийский родительский комитет подвёл итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ.

Среди победителей – 4 проекта из Владимирской области по направлениям «Духовно-нравственное воспитание», «Трудовое воспитание», «Экологическое воспитание» и «Социализация подростков группы риска».

Гранты на сумму более 2,91 миллиона рублей получат: школа № 15 Мурома (проект «Медийный семейный цех «РадиоВО»), школа № 23 Коврова (проект «Почувствуй вкус жизни»), Воршинская средняя школа Собинского округа (проведение Семейного экологического фестиваля «Идеи для творчества берём у природы»), школа № 3 города Вязники (проведение Семейного арт-фестиваля).

Все эти проекты должны быть реализованы до 15 ноября текущего года.