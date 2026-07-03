Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2026 9:28

В Гусь-Хрустальном бригадир стройки фиктивно поставил на учет мигрантов

Во Владимирской области местный житель осужден за миграционное преступление
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Гусь-Хрустальный городской суд вынес обвинительный приговор жителю города Курлово, работавшему бригадиром на местной стройке.

Судом установлено, что в декабре 2025 года строитель купил дом в селе Григорьево, где и зарегистрировался, хотя жил в Курлово. В феврале текущего года к нему обратились двое граждан Таджикистана, которые не могли получить патенты на работу, так как не имели регистрации в России.

Бригадир пообещал им помочь и оформил и поставил обоих на учет в том самом деревенском доме, где те на самом деле не жили.

С учетом всех обстоятельств суд признал бригадира виновным и приговорил к 4 месяцам колонии-поселения. Его взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.