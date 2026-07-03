Во Владимире осудят руководителя организации по борьбе с алкоголизмом

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Юрьев-Польского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом по которому проходит руководитель Владимирской областной общественной организации по борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Пересвет». Его обвиняют в четырех эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2021-2024 годах региональное министерство социальной защиты населения заключило с руководителем «Пересвета» соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета. На эти деньги организация должна была оказывать людям социальные услуги по индивидуальным программам.

Однако глава организации решил взять деньги себе, и предоставлял в министерство ложные данные об оказании услуг жителям в виде стационарного обслуживания. На самом же деле такие услуги не оказывались.

В итоге за четыре года по подложным отчетам руководителю «Пересвета» перечислили более 3 миллионов рублей, которые он потратил по своему усмотрению. Вину он полностью признал, а ущерб возместил.

Уголовное дело предстоит рассматривать Ленинскому районному суду Владимира.