В Муроме открывается Центр медицины здорового долголетия

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Как ранее сообщали в Правительстве Владимирской области, в Муроме 3 июля проведут мероприятие, которое призвано популяризовать ходьбу, как самую доступную форму укрепления здоровья. Оно станет частью проекта «За медицину здорового долголетия» в рамках национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь».

Одним из главных событий дня станет открытие Центра медицины здорового долголетия, где жители Мурома смогут получить консультации специалистов и пройти комплексную оценку факторов риска. Предварительно известно, что данный центр будет работать в здании бывшей больницы ЗИО, ныне ставшей частью ЦРБ №2 города Мурома.