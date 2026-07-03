Владимирцы в два раза чаще травятся алкоголем, чем жители других регионов

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Согласно опубликованному государственному докладу о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения России за 2025 год, в целом покупать алкоголь в стране стали меньше, однако обращают на себя внимание случаи отравления спиртным, в том числе летальные исходы.

Что касается последних, то в Роспотребнадзоре отметили, что в 2025 году показатель острых отравлений спиртным с летальными исходами выше среднероссийского был зарегистрирован в 46 субъектах России, среди которых оказалась Владимирская область. Так, показатель по летальности от алкоголя во владимирском регионе составил 0,15 на 1000 человек. Таким образом, превышение относительно других регионов составляет от двух до трех раз.

В других негативных позициях относительно алкоголя Владимирская область в докладе не фигурирует.