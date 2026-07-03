Из Владимирской области за полгода выдворили почти 350 иностранцев

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Судебные приставы Владимирской области сообщили, что за первое полугодие 2026 года они выдворили из 33 региона 346 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации. Все они покинули территорию страны.

Депортировали их по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). Каждого из мигрантов перед депортацией еще и оштрафовали. Среди мигрантов превалировали граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Армении.

Прежде чем покинуть территорию России, мигранты находились в Центре временного содержания иностранных граждан. А после судебных решений о выдворении судебные приставы довезли их до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, где их передали сотрудникам пограничной службы для дальнейшего выдворения за пределы страны.