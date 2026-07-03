Госавтоинспекция Владимирской области празднует 90 лет со дня образования службы

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Госавтоинспекция России ведет свой отсчет с 3 июля 1936 года, когда она была создана официально. В ту пору она называлась ОРУД — отдел по регулированию уличного движения, и лишь в 1960-е годы была переименована в ГАИ, а в 1990-е в ГИБДД. Сейчас служба вновь называется Госавтоинспекцией.

В связи с юбилейной датой сотрудники Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области подготовили ряд тематических мероприятий. Так, 2 июля впервые в истории региона состоялся специальный автопробег, в котором приняли участие действующие экипажи ГАИ, ретро-машины, представители автошкол, мотодвижения, дорожных ведомств, Ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и многие другие. А в Центральном парке культуры и отдыха совместно с сотрудниками регионального ГУ МЧС, спасателями и Юношеской автошколой Владимира были проведены мастер-классы, показ техники и демонстрация деблокировки пострадавших в ДТП.

Кроме того, 2 июля в здании регионального Управления Госавтоинспекции была открыта мемориальная доска в память о погибших при исполнении служебного долга. А 3 июля в Областном дворце культуры и искусства состоится торжественная церемония в честь 90-летия ГАИ.

Поздравляем всех ветеранов службы и действующих сотрудников Госавтоинспекции!