В Суздале впервые в России запустили возможность оплатить парковку по геолокации

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Правительство Владимирской области сообщает, что в Суздале запустили возможность оплатить парковку по геолокации. В этом плане Суздаль стал первым городом в России, где это возможно. Оплата городских парковок при въезде в платную зону теперь будет производиться прямо в навигаторе 2ГИС. К системе уже подключено более тысячи парковочных мест.

Одновременно с этим в Суздале запустили оплату проезда в автобусах по геопозиции. Теперь пассажиру достаточно открыть в «2ГИС» меню «Проезд», выбрать нужный маршрут и нажать кнопку «Оплатить проезд». Приложение само определит местоположение пользователя, покажет подходящие маршруты с актуальными тарифами и спишет деньги с банковской карты или через SberPay – электронный билет поступит сразу после оплаты.

Кстати, опыт Суздаля хотят перенести на новые локации. В частности, на туристический маршрут "Золотое кольцо России". Эксперты уверены, что новые формат оплаты позволит усилить контроль за качеством обслуживания, повысить прозрачность работы и эффективность управления маршрутной сетью.