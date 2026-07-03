Убийца 17-летней девушки из Киржача приговорен к пожизненному лишению свободы

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на днях в апелляционной инстанции пересмотрено уголовное дело по факту изнасилования и убийства 17-летней девушки в Киржаче.

Тяжкое преступление было совершено поздно вечером 10 июля 2025 года: девушка приехала из Москвы на вокзал и оттуда отправилась домой на такси. Не доехав до дома, она вышла и отправилась пешком. По пути ее заметил сидевший на лавочке 41-летний житель того же района и пошел за ней, а в безлюдном месте напал на девушку, изнасиловал, а затем пытался задушить, затянув на шее кофту, и утопил в находившейся поблизости канаве. После этого он закидал тело ветками и скрылся, но вскоре был задержан.

В апреле текущего года суд приговорил убийцу к 24 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год 6 месяцев. Обвинение поддерживал прокурор Владимирской области Иван Грибов, который посчитал приговор слишком мягким для ранее уже судимого за изнасилования преступника и подал апелляцию. Также он указал на исключительную опасность этого человека.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции, пересмотревший дело, согласился с позицией областного прокурора и приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

В областной прокуратуре отметили, что во Владимирской области в последний раз к пожизненному заключению приговорили Анатолия Мазура в 2017 году. Он обвинялся в жестоком убийстве семьи на улице Нижняя Дуброва, в создании банды и незаконном обороте оружия.