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НовостиОбщество3 июля 2026 5:30

В Коврове производителя уличили в нарушении трудовых прав работников

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова провело проверку соблюдения трудового законодательства, в ходе которой установила, что на одном из предприятий, занимающейся переработкой продукции сельского хозяйства, с четырьмя работниками не оформили трудовые договоры.

Более того, выяснилось, что работодатель не проводил специальную оценку условий труда на рабочих местах, и сотрудников не обеспечили средствами индивидуальной защиты, что может повлечь опасность для их жизни и здоровья.

По данным фактам директору организации внесли представление и составили на него административные протоколы. В общей сложности он был оштрафован на 45 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры нарушения были устранены.