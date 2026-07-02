В Муроме мошенники обманули пенсионера на 570 тысяч рублей

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, совершенного группой лиц. Обвиняемыми по делу проходят 24 и 25-летние жители Москвы.

По версии следствия, в конце мая 2025 года молодые люди в одном из мессенджеров нашли подработку, в рамках который неизвестный куратор предложил им забрать из Мурома «посылку» с деньгами. От общей суммы парням дали право забрать себе 25 тысяч рублей, а остальное они должны были перевести на указанные им счета.

Молодые люди догадались, что речь идет о криминале, но это их не смутило. Как оказалось, 74-летнему муромлянину позвонил неизвестный, представившийся сотрудником государственного учреждения, и рассказал сказку о том, что пенсионер покупал «просроченное лекарство» и теперь ему положена компенсация в размере 470 тысяч рублей. Однако для ее получения нужно было оплатить «подоходный налог». Чтобы совсем запугать потерпевшего, ему сообщили, что из-за этих лекарств якобы умер человек.

Доверчивый пожилой мужчина перевел жуликам в течение трех дней в общей сложности 300 тысяч рублей, а также отдал еще 270 тысяч тем самым москвичам при личной встрече.

Сами молодые люди вину признали частично и вернули пенсионеру те самые 270 тысяч.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.