Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2026 13:45

В Кольчугино заменят более 5 километров аварийных сетей теплоснабжения

Стоимость работ превышает 150 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
Фото предоставлены Министерством ЖКХ Владимирской области

Фото предоставлены Министерством ЖКХ Владимирской области

На обновление коммунальной инфраструктуры во Владимирской области в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в текущем году направлено почти 500 миллионов рублей.

На эти средства планируется реализовать 10 мероприятий, в том числе – в городе Кольчугино. По нацпроекту там ведётся капитальный ремонт тепловых сетей. Работы предусматривают замену более 5 километров аварийных сетей теплоснабжения на четырёх участках: ул. Мира (от ТК-5 до ТК-18), ул. Гагарина, 4 (от ТК-73 до ТК-73,5), от ТК-18 по ул. Шиманаева до ТК-18,8 по ул. Щербакова; от ТК- 138 по ул. Ленина, 3 до ТК-144 на пл. Ленина, 1.

Стоимость работ превышает 150 миллионов рублей. Выполнение намеченных мероприятий позволит повысить качество и надёжность теплоснабжения для более чем 4 тысяч кольчугинцев, проживающих в 94 многоквартирных домах, 4 социальных объектов, в том числе Центральной районной больницы.

Сейчас на объектах завершены подготовительные работы, завезены материалы, размещена техника. Ведётся вскрытие тепловых камер, демонтаж старых и монтаж новых трубопроводов, установка новой запорной арматуры. На время проведения работ предусмотрена прокладка временного трубопровода горячего водоснабжения, что позволит минимизировать неудобства жителей.