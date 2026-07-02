В Кольчугино заменят более 5 километров аварийных сетей теплоснабжения

Фото предоставлены Министерством ЖКХ Владимирской области

На обновление коммунальной инфраструктуры во Владимирской области в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в текущем году направлено почти 500 миллионов рублей.

На эти средства планируется реализовать 10 мероприятий, в том числе – в городе Кольчугино. По нацпроекту там ведётся капитальный ремонт тепловых сетей. Работы предусматривают замену более 5 километров аварийных сетей теплоснабжения на четырёх участках: ул. Мира (от ТК-5 до ТК-18), ул. Гагарина, 4 (от ТК-73 до ТК-73,5), от ТК-18 по ул. Шиманаева до ТК-18,8 по ул. Щербакова; от ТК- 138 по ул. Ленина, 3 до ТК-144 на пл. Ленина, 1.

Стоимость работ превышает 150 миллионов рублей. Выполнение намеченных мероприятий позволит повысить качество и надёжность теплоснабжения для более чем 4 тысяч кольчугинцев, проживающих в 94 многоквартирных домах, 4 социальных объектов, в том числе Центральной районной больницы.

Сейчас на объектах завершены подготовительные работы, завезены материалы, размещена техника. Ведётся вскрытие тепловых камер, демонтаж старых и монтаж новых трубопроводов, установка новой запорной арматуры. На время проведения работ предусмотрена прокладка временного трубопровода горячего водоснабжения, что позволит минимизировать неудобства жителей.