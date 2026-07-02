Во Владимире приостановили исполнительные производства в отношении бойца СВО

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в надзорное ведомство областного центра обратился житель Владимира, являющийся участником СВО. Он пожаловался на нарушение его прав со стороны судебных приставов.

В ходе проверки установлено что у судебных приставов Владимира действительно находились исполнительные производства о взыскании с мужчины долгов по налогам и коммунальным платежам. Также имелось производство в отношении его супруги в связи с долгом по кредиту.

Несмотря на то, что закон требует приостановить данные действия в связи с прохождением мужчины службы в зоне проведения СВО, а в отношении его супруги прекратить вовсе, судебные приставы этого не сделали.

По результатам прокурорской проверки руководителю УФССП России по Владимирской области было внесено представление, после чего исполнительные производства в отношении военнослужащего приостановили, а принудительные меры отменили. В отношении его жены производство было прекращено полностью.