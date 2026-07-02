Во Владимирской области подорожал "борщевой набор" и топливо

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За минувшую неделю изменились потребительские цены. Как отмечают в Росстате, в цене повысился так называемый "борщевой набор".

В частности, капуста подорожала на 4,7 процента, картофель - на 4,5 процента, лук - на 3,8 процента. Кроме того, поднялись в цене куриное мясо (на 1,6 процента) и сахар (на 0,7 процентов).

А вот другие овощи, наоборот, стали дешевле. Речь идет об огурцах (-5,7 процента) и помидорах (-1,8 процентов). Также снизились цены на яйца (-2,1 процента) и сливочное масло (-0,3 процента).

Не могли обойти вниманием и топливо. Дизель вырос на 2,2 процента, а бензин — на 1,6 процента.