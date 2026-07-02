В Гусь-Хрустальном сотрудница маркетплейса обманом получила 80 заказов

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ранее в полицию Гусь-Хрустального обратился сотрудник торговой организации, который рассказал о пропаже товаров в одном из местных пунктов выдачи заказов на сумму более 320 тысяч рублей.

В ходе работы оперативники выяснили, что к преступлению может быть причастна 28-летняя сотрудница данного пункта выдачи.

По версии следствия, девушка при помощи личных кабинетов клиентов заказывала товары на маркетплейсе, а когда те прибывали в ПВЗ, оформляла отказ, а сам товар не возвращала, а оставляла себе.

Благодаря такой нехитрой схеме сотрудница пункта выдачи за полгода похитила около 80 различных товаров от ювелирных изделий до электроники и мелких бытовых предметов. По данному факту расследовалось уголовное дело по статье «Мошенничество», которое на днях с утвержденным обвинительным заключением было передано на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.