В Муроме выступит исполнительница хита "Танцпол везде" Анна Немченко

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Муром готовится к празднованию Дня семьи, любви и верности. Начнется оно 3 июля. В этот день состоится акция "Шагаем вместе. Владимирская область", направленная на популяризацию здорового образа жизни.

В 16 часов на площади 1100-летия состоится концерт актрисы, певицы и популярного блогера Анны Немченко. Она известна своими хитами "Танцпол везде", "Замужем".

Более масштабное празднование пройдет 4 июля. В этот день в городе на Оке будут устанавливать рекорд по массовой игре в ручеек, будет работать ремесленная ярмарка, пройдет фестиваль автодомов и полумарафон, а также другие активности.

В 19 часов начнется праздничный концерт. На нем выступят новый состав группы «ИНТЕГРАЛ», вокальный кавер-ансамбль «Новый звук», а также победитель международного конкурса «Новая волна–2025» Alex Lim.