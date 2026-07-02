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НовостиОбщество2 июля 2026 11:12

326 работникам в Вязниках выплатили долги по зарплате в 25 миллионов рублей

Судебные приставы использовали для этого средства, поступавшие на счета предприятия
Алексей СУХОВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба УФССП России по Владимирской области сообщает, что в Вязниковском районе судебные приставы взыскали с предприятия более 25 миллионов рублей задолженности по заработной плате. Их выплатили 326 работникам предприятия.

В управлении не называют предприятие, которое сумело накопить такую сумму долгов. Однако там рассказали, что судебные приставы использовали для погашения задолженности по зарплатам взыскание средств, что поступали на счета организации, а также на дебиторскую задолженность предприятия. Этого оказалось достаточно, чтобы задолженность по заработной плате перед работниками была погашена полностью.

Напомним, что ранее мы писали, что по официальным данным от Владимирстата во Владимирской области средняя зарплата выросла до 63 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 20,7 процента. Самая высокая зарплата, по данным статистиков, у страховщиков и банкиров (около 89,9 тысяч в месяц), специалистов IT- сферы (79 тысяч рублей), ученых и инженеров ( 75,2 тысячи рублей).