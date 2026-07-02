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НовостиПроисшествия2 июля 2026 10:30

Во Владимире расследуют убийство мужчины на улице Соколова-Соколенка

Обвиняемый в убийстве задержан и находится под стражей
Виктория СУХОВА
фото СУ СКР по Владимирской области

фото СУ СКР по Владимирской области

Следственный комитет Владимирской области завел уголовное по статье "убийство" после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями в своей квартире на улице Соколова-Соколенка.

К убийству оказался причастен знакомый погибшего из Республики Саха, который проживал вместе с ним. Мужчину задержали и заключили под стражу.

По предварительным данным, обвиняемый около 5 лет проживал в квартире погибшего, с которым они вместе работали на одном из предприятий Владимира и поддерживали дружеские отношения. 29 июня мужчины выпивали. Вечером на кухне обвиняемый ударил ножом в живот хозяина квартиры. А когда тот попытался покинуть помещение, нанес еще один удар в шею. После этого мужчина скончался на месте, - рассказывают в СУ СКР по Владимирской области.

Мотивы и иные обстоятельства преступления устанавливаются.