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НовостиСпорт2 июля 2026 9:32

Владимирские гимнасты завоевали командные награды на Чемпионате России

Соревнования проходят в Калуге
Виктория СУХОВА
Фото предоставлено Министерством физической культуры и спорта Владимирской области

Фото предоставлено Министерством физической культуры и спорта Владимирской области

30 июня в Калуге стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике.

За медали и места в национальной сборной борются около 150 сильнейших спортсменов страны. В рамках турнира разыграют 14 комплектов наград: среди мужчин и женщин в командном и личном первенствах, а также в финалах на отдельных снарядах.

В составе владимирской мужской команды входят: Матвей и Тимофей Акиньшины, Савелий Съедин, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Алексей Усачев. В составе женской - Варвара Белова, Лейла Васильева, Полина Губенкова, Елизавета Зорина, Виталина Иванчук, Арина Семухина.

По итогам командного многоборья женщины завоевали бронзу, а мужчины – серебро, уступив лидеру чемпионата сборной Москвы несколько сотых балла.

Впереди у них выступления в личных зачётах. Соревнования продлятся до 5 июля.