Строительство школы на 1100 человек в Александрове идет с отставанием графика

фото прокуратуры Владимирской области

Завершение строительства школы на 1100 учащихся в Александрове контролирует городская прокуратура.

Напомним, что контракт с компанией «КАПСТРОЙ ГРУПП» был заключен 26 июля 2024 года. Сумма контракта составила более 1 миллиарда рублей. Работы необходимо было выполнить до 15 июля текущего года.

На сегодняшний день работы выполнены на 88 процентов. Из 53 школьных классов 46 полностью готовы, завершены внутренние отделочные работы, поставлены необходимая мебель и оборудование, в завершающей стадии находится обшивка фасада плитами, сообщает областная прокуратура.

Однако есть отставание от графика: не до конца смонтированы системы отопления в спортивном и актовом залах, охранной и пожарной сигнализации, не проведено благоустройство территории, не обустроена спортивная площадка.

В связи с этим прокурором заказчику в начале июня текущего года внесено представление.