Во Владимирской области ожидается пожарная опасность 4 класса

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Управление гражданской защиты города Владимира, изучив прогнозы владимирских синоптиков на ближайшие дни, пришло к выводу, что в регионе в скором времени (со 2 по 4 июля) установится столь жаркая погода, что будет установлена пожарная опасность 4 класса.

В чем выражается данная опасность? По сообщению администрации города, при таком классе опасности, вырастают риски возникновения природных пожаров, перехода огня на частные дома и хозяйственные постройки, а также возникновения торфяных пожаров.

В связи с этим в управлении гражданской защиты города просят жителей быть предельно внимательными и осторожными. Не разжигать костры в лесу, да и на дачных участках их разведение также не желательно и допустимо лишь при соблюдении определенных условий. Ну, а в случае, если вы увидели пожар, звоните по следующим номерам:

- пожарные и спасатели - «01»/«101»;

- единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112»;

- единая дежурно-диспетчерская служба города – «05» (со стационарного телефона); 8(4922)53-11-48.