Во Владимире наградили выпускников-медалистов

фото с сайта администрации Владимира

1 июля во Владимире чествовали выпускников городских школ, показавших отличные результаты по итогам выпускных экзаменов и всего периода обучения, а также активно участвовавших в городских мероприятиях, предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Торжественная церемония вручения медалей прошла в зале ВлГУ. Почетными гостями праздника стали глава города Сергей Волков, митрополит Никандр, председатель горсовета Николай Толбухин и ректор ВлГУ Анзор Саралидзе.

В этом году в областном центре школу окончили 1579 выпускников. На итоговых государственных экзаменах 29 ребят получили высшие баллы, при этом 2 из них имеют на ЕГЭ по 2 стобалльных результата.

Среди выпускников 11-х классов в этом году 314 удостоены медалей «За особые успехи в учении». Кроме медалей, всем им также были вручены Благодарственные письма администрации города.