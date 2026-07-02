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НовостиОбщество2 июля 2026 6:45

В Гороховце прокуратура нашла нарушения в организации питания в детских садах

На продуктах не было маркировки, а на стенах и потолках нашли повреждения
Виктория СУХОВА
фото прокуратуры Владимирской области

фото прокуратуры Владимирской области

Прокуратура Гороховецкого района провела проверку организации питания в детских садах.

В некоторых учреждениях мясная продукция в морозильных установках хранится без маркировки, что приводит к невозможности отслеживания срока годности и соблюдения температурного режима хранения.

Во время осмотра производственных (складских) помещений установлено, что их внутренняя отделка выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, на стенах и потолках есть трещины, отслоения поверхностного слоя штукатурки, перечисляет нарушения прокуратура.

Заведующим детскими садами внесены представления, на должностных лиц заведены дела об административном правонарушении.