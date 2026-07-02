В Гусь-Хрустальном три человека спасены на пожаре в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 30 июня в 20.05 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях приняли сигнал о пожаре, происходящем в городе Гусь-Хрустальный на улице Октября, 76.

На место выехали 15 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Как оказалось на месте, пламя разгорелось в квартире на четвертом этаже. К прибытию первых подразделений наблюдался открытый огонь.

Пожарные при помощи спасательных устройств вывели на улицу трех человек, еще семеро были эвакуированы, выйдя из дома самостоятельно.

Пожар локализовали и ликвидировали на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.