В Александрове прокуратура нашла нарушения в кабинетах ОБЖ в семи школах

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Александрове прокуратура прошла по школам города и проверила, все ли в порядке в части материально-технического обеспечения в кабинетах предмета «Основы безопасности и защиты Родины», который ранее носил название ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности). И рейд показал, что в семи школах есть нарушения.

Так, в ряде школ отсутствовали тематические стенды и наглядные материалы по действиям в различных чрезвычайных ситуациях и оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, в ряде кабинетов не хватало того, что могло бы понадобиться на практических занятиях. Например, аптечки первой помощи.

В прокуратуре резонно заявили, что без этих материалов и предметов учащиеся не могут в полной мере получить знания по предмету, в частности они не смогут получить практические навыки безопасного поведения и оказания первой помощи. Ведомство выдало руководителям семи образовательных учреждений представления об устранении нарушений. Пока еще не везде докупили отсутствующие элементы образовательного процесса.