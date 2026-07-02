Владимирским чиновникам вместо машин предложено пересесть на поезда

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Как сообщает издание «Чеснок», в ответ на редакционный запрос от 23 июня Правительство Владимирской области заявило, что в условиях ограничения поставок топлива на автозаправочные станции власти региона продумали варианты по минимизации использования служебного транспорта.

Так, часть совещаний с руководством городов и округов проводят по видеоконференцсвязи. Также руководителям органов власти предложено использовать для служебных поездок вместо автомобилей железнодорожный транспорт.

Впрочем, способ перемещения по железной дороге не указан. Возможно, речь идет как об обычных электричках и рельсовых автобусах, так и о пассажирских поездах, в том числе скоростных.Все зависит от того, куда нужно ехать, однако такой вариант подходит не всем. Например, в Меленках поезда не ходят в принципе, а в Гусь-Хрустальном, Кольчугино и Юрьев-Польском поездов очень мало. Чуть лучше ситуация обстоит в Селивановском районе, где не очень часто, но все же курсирует рельсовый автобус «Муром-Ковров». До Владимира же по железной дороге могут добраться без пересадок только города, стоящие на линии Москва- Нижний Новгород, то есть Покров, Петушки, Лакинск, Ковров, Вязники и Гороховец.