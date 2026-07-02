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НовостиОбщество2 июля 2026 5:58

В Собинке заметили редкого черного аиста

Эта птица ведёт чрезвычайно скрытный образ жизни
Виктория СУХОВА
фото со страницы Птицы Владимирской области. Автор Анна Крюкова

фото со страницы Птицы Владимирской области. Автор Анна Крюкова

В группе "Птицы Владимирской области" выложили фотографию черного аиста, парящего в небе. Птица занесена в Красную книгу РФ. Ее сумела запечатлеть Анна Крюкова.

Она отмечает, что встреча с такой редкой птицей - большая удача, поскольку она ведёт чрезвычайно скрытный образ жизни, избегая людей. Селится только в глухих, труднодоступных местах - в старых лесах, рядом с чистыми водоёмами (реками, озёрами, болотами).

Черный аист был замечен над Клязьмой в Собинке.

Численность вида в России оценивается примерно в 500 гнездящихся пар, и она имеет тенденцию к снижению. Основные угрозы — разрушение среды обитания (масштабная вырубка спелых лесов, осушение болот и заболоченных участков) и охота.