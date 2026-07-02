В Собинке заметили редкого черного аиста

фото со страницы Птицы Владимирской области. Автор Анна Крюкова

В группе "Птицы Владимирской области" выложили фотографию черного аиста, парящего в небе. Птица занесена в Красную книгу РФ. Ее сумела запечатлеть Анна Крюкова.

Она отмечает, что встреча с такой редкой птицей - большая удача, поскольку она ведёт чрезвычайно скрытный образ жизни, избегая людей. Селится только в глухих, труднодоступных местах - в старых лесах, рядом с чистыми водоёмами (реками, озёрами, болотами).

Черный аист был замечен над Клязьмой в Собинке.

Численность вида в России оценивается примерно в 500 гнездящихся пар, и она имеет тенденцию к снижению. Основные угрозы — разрушение среды обитания (масштабная вырубка спелых лесов, осушение болот и заболоченных участков) и охота.