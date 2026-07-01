Виктория Дмитренко временно возглавила прокуратуру Владимирской области

Виктория Дмитренко Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в Прокуратуре Владимирской области, исполняющим обязанности прокурора региона назначена Виктория Дмитренко, которая занимает должность первого заместителя главы областного надзорного ведомства. Приказ о ее назначении пришел вечером 30 июня.

Кто именно заменит на посту руководителя областной прокуратуры Ивана Грибова, которого перевели на аналогичную должность в Республику Башкортостан пока неизвестно, однако в кулуарах надзорного ведомства речь идет о возвращении во Владимирскую область Юлии Калистовой — раньше она также была первым заместителем, но затем получила повышение и стала Амурским бассейновым природоохранным прокурором. Косвенно это подтвердил и ушедший Иван Грибов, который не называл имен, но обмолвился, что человек, который приедет на его место, уже знаком с регионом и знает его специфику.

В любом случае, пока еще имя кандидата официально нигде не озвучено, и все еще может измениться.