Во Владимире у Центральной городской библиотеки появится новая цветочная клумба

скрин с видео администрации Владимира

1 июля сотрудники МКУ «Зелёный город» приступили к высадке цветника на пересечении улицы Добросельской и Суздальского проспекта, рядом с топиарной фигурой «Вишенки».

Для посадки используются однолетние растения, выращенные в теплице муниципального предприятия: цинерария, колеусы, бархатцы и сальвия.

Работы проводились совместно с сотрудниками Центральной городской библиотеки и волонтеров. Акция называется «Зелёный десант». Её цель — привлечение жителей, в первую очередь молодёжи, к участию в благоустройстве городских пространств.