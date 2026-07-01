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НовостиОбщество1 июля 2026 13:49

Во Владимире у Центральной городской библиотеки появится новая цветочная клумба

Ее можно будет увидеть рядом с топиарной фигурой "Вишенки"
Виктория СУХОВА
скрин с видео администрации Владимира

скрин с видео администрации Владимира

1 июля сотрудники МКУ «Зелёный город» приступили к высадке цветника на пересечении улицы Добросельской и Суздальского проспекта, рядом с топиарной фигурой «Вишенки».

Для посадки используются однолетние растения, выращенные в теплице муниципального предприятия: цинерария, колеусы, бархатцы и сальвия.

Работы проводились совместно с сотрудниками Центральной городской библиотеки и волонтеров. Акция называется «Зелёный десант». Её цель — привлечение жителей, в первую очередь молодёжи, к участию в благоустройстве городских пространств.