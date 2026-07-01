Во Владимире состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, на днях в мэрии под председательством первого заместителя градоначальника Дениса Егорова состоялось очередное заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

В заседании приняли участие руководители национально-культурных общин, а также религиозных организаций, действующих на территории Владимира.

Денис Егоров поблагодарил собравшихся за общественную работу и отчитался об исполнении муниципальной программы в сфере межнациональных отношений в 2025 году. Также с докладом во вопросам миграции по результатам 2025 года выступил начальник городского главка полиции Илья Исаченко.

В ходе совещания обсуждались вопросы приобщения детей к традиционным ценностям через доверительное общение со старшими, проект «Духовный наставник» по формированию нравственных ориентиров у молодежи и другие. В завершение участники заседания обсудили планы работы на ближайшее время.