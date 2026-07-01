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НовостиОбщество1 июля 2026 12:32

За пять месяцев во Владимире за сбыт наркотиков задержали 139 человек

Раскрываемость преступлений в этой сфере составила более 60 процентов
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

30 июня в администрации Владимира прошло заседание межведомственной антинаркотической комиссии.

За пять месяцев текущего года в областном центре зафиксировано 139 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Раскрываемость составила более 60 процентов. За хранение наркотиков было составлено шесть административных протоколов, а за употребление наркотиков – 63.

Ключевым вопросом стало обсуждение организации работы городского Кабинета наркопрофилактики. Специалисты кабинета рассказывают детям о здоровом образе жизни, полезных продуктах и привычках. Профилактическая работа будет продолжена.