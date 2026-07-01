Во Владимире задержан 17-летний юноша, обслуживавший сим-боксы жуликов

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 17-летний житель Новосибирска обвиняется в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенном организованной группой. Речь идет о так называемых сим-боксах.

По версии следствия, в начале мая текущего года юноша через мессенджер связался с преступниками, обеспечивающими работу сим-боксов. Благодаря этим гаджетам с установленным в них множеством сим-карт жуликам удается обзванивать жителей с подменных телефонов.

Согласно инструкциям куратора, юноша приехал в Москву и там получил сим-бокс, ноутбук, прочие устройства и более 60 «левых» сим-карт. Затем он приехал на такси во Владимир и поселился на съемную квартиру на улице Лакина, подключив свое оборудование.

Ради конспирации он систематически менял сим-карты в устройстве, для чего съездил в Орехово-Зуево за новой партией «симок».

Наконец, 23 июня новосибирца задержали сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД. Деньги от кураторов юноша получить не успел.

В отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области отметили, что сим-бокс проработал в итоге не больше 24 часов. Сам молодой человек после задержания во всем сознался.

Сейчас парню предъявлено обвинение, на время следствия его отправили за решетку. Расследование уголовного дела продолжается.