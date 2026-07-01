В Киржаче инвалидов вовлекли в мошенничество с земельными участками

фото СУ СКР по Владимирской области

Во Владимирской области завели уголовное дело по статье "(мошенничество в особо крупном размере".

По предварительным данным, в 2024 и 2025 годах риелтор и другие соучастники разработали преступную схему завладения гражданами земельными участками без проведения торгов. В нее были вовлечены люди с инвалидностью.

Являющаяся инвалидом жительница Киржача в октябре 2023 года зарегистрировала в своей квартире 4 человека. После этого размер жилплощади на одного жильца стал ниже установленного норматива в 10 квадратных метров. После этого она обратилась в местную администрацию и на основании заявления была признана нуждающейся в жилом помещении, рассказывают в региональном Следкоме.

В декабре 2024 года женщине в аренду на 20 лет был выделен земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метра в микрорайоне Красный Октябрь города Киржача под ИЖС. Права на землю она передала третьему лицу. За это она получила от риелтора 100 тысяч рублей.

Аналогичным образом частным лицам были переданы еще 3 земельных участка. В результате государству мог быть причинен ущерб в размере не менее 4,1 миллиона рублей.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.