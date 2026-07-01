Во Владимире могут установить памятник космонавту Валерию Кубасову

Валерий Кубасов Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководство Владимирского планетария совместно с родственниками лётчика-космонавта СССР и дважды Героя Советского Союза Валерия Кубасова выступило с инициативой — установить ему памятник на территории Центрального парка. Место отдыха 1 июля посетил глава города Сергей Волков.

- Пришли к идее, что лучшее расположение для него будет на одной из локаций на подходе к планетарию. Будем благоустраивать и подготавливать объект под установку памятника, - написал градоначальник в социальных сетях.

Отметим, что в здании нового планетария будет пространство, посвященное Кубасову. Там появится его кабинет, где будут представлены личные вещи космонавта из московской квартиры. Передать их согласилась его дочь Екатерина. В фонде Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранится скафандр космонавта, который будет также представлен в экспозиции. Рядом с кабинетом будет установлен макет ракеты «Союз-6», на которой летал Валерий Кубасов.