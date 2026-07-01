За полгода владимирские ангиохирурги провели 700 сложных операций

фото со страницы Минздрава Владимирской области

В первом полугодии специалисты Регионального сосудистого центра Областной клинической больницы провели 700 сложных операций пациентам из разных городов и районов Владимирской области.

Операции на сосудах с использованием современных ангиографов выполняются ими и по плану, и в экстренном порядке.

Как сообщает Министерство здравоохранения области, организована чёткая система маршрутизации пациентов с учётом временной приостановки подобных операций в 4-й горбольнице с 13 марта. С этого дня все экстремальные ангиохирургические вмешательства взял на себя РСЦ ОКБ, количество операций увеличилось на 30%.

Также требующими быстрой помощи случаями занимаются ангиохирурги Ковровской центральной районной больницы. С августа в схему маршрутизации вернётся Муромская центральная районная больница N 1. В БСП недавно заработала новая ангиографическая операционная.