Владимирская область выиграла грант на развитие волонтерства

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Завершился Всероссийский конкурс «Регион добрых дел». На него поступило 64 заявки от субъектов РФ. Победителями стали 30 регионов страны, в числе которых – Владимирская область. Регион получит федеральную субсидию в 3,66 миллиона рублей на развитие добровольческого движения.

Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие добровольческого движения, укрепление инфраструктуры волонтёрства, поддержку региональных проектов, обучение организаторов добровольческой деятельности и создание новых возможностей для жителей области, готовых участвовать в общественно полезных инициативах.

«Полученная федеральная поддержка позволит нам создать ещё больше возможностей для развития волонтёрского движения, обучения добровольцев и реализации новых инициатив по всему региону», – отметила министр молодёжной политики Елена Янина.

Реализация программ победителей конкурса запланирована на 2027 год.