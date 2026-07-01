В Александрове подрядчика попросили ускориться со строительством новой школы

Фото: администрация Александровского муниципального округа

Как сообщила глава Александровского муниципального округа Анна Кузнецова, совместно с депутатами, профильными специалистами администрации и членами Общественной палаты ею был совершен выезд на строительство новой школы на 1100 мест в микрорайоне Жулева города Александрова.

Этот объект должны были сдать еще в ноябре 2025 года, но подрядчики не уложились в срок. Ранее в ситуацию вмешивалась прокуратура, которая также фиксировала отставание от графика.

Анна Кузнецова отметила, что по итогам выезда подрядчику было поручено наращивать темп работ, чтобы к 1 сентября школа открылась. Ранее предполагалось, что образовательное учреждение должно быть готово к августу 2026 года.